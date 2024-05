Fotos Polarlichter über NRW — die schönsten Bilder unserer Leser

Polarlichter haben in der Nacht zu Samstag,11. Mai 2024, für ein buntes Spektakel am Nachthimmel gesorgt. Hier ist das Phänomen in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis zu sehen.

Um die Lichter besser sehen zu können, sind einige der Fotos bearbeitet worden, wie uns einige der Fotografen erklärten. Gerade in städtischen Regionen ist es sonst auch mitten in der Nacht zu hell, um gute Aufnahmen des Phänomens zu bekommen.