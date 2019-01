Einjähriges Kind stirbt in Plettenberg: Pflegevater unter Verdacht - Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Plettenberg Nach dem Tod eines Kleinkindes in Plettenberg im Sauerland steht der Pflegevater unter Verdacht. Das einjährige Kind war an schweren Verletzungen gestorben - laut Obduktion durch Gewalteinwirkung.

Die Pflegeeltern hatten das Kleinkind am Mittwochabend in das Klinikum Lüdenscheid gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Kind noch in der Nacht in das Universitätsklinikum nach Essen geflogen werden, wo es dann am frühen Donnerstagmorgen starb. Nach dem Ergebnis der Obduktion starb das Kind aufgrund von Gewalteinwirkung.