Kurioser Vorfall in Plettenberg : Schülerpraktikant schüttet 80 Flaschen Bier in Fluss

Plettenberg Folgenschweres Missverständnis in Plettenberg: Ein 15 Jahre alter Schülerpraktikant hat große Mengen Bier in einen Fluss geschüttet. Die Erklärung für sein Verhalten verblüfft.

Ein Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in Plettenberg Bier aus Flaschen in einen Fluss entleert. Zeugen des Vorfalls an der Else alarmierten daraufhin die Polizei.