Er soll junge Frau im Sauerland getötet haben : Mutmaßlicher Mörder 31 Jahre nach der Tat aufgeflogen

Plettenberg Er soll einer zweifachen Mutter im Sauerland 1989 in den Kopf geschossen haben. Seit 31 Jahren wird nach Spiridon K. gefahndet. Nun ist er in einem griechischen Krankenhaus entdeckt worden.

31 Jahre nach dem Mord an einer jungen Mutter im Sauerland ist der mutmaßliche Täter in Griechenland entdeckt worden. Dies hätten die griechischen Behörden über das Schengener Informationssystem mitgeteilt, sagte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli in Hagen am Freitag auf Anfrage. Die „Lüdenscheider Nachrichten“ hatten zuvor berichtet.