Plettenberg : Mann überfällt Spielhalle und sagt „Danke“ und „Tschüss“

Plettenberg Ein Mann mit einem Messer hat eine Spielhalle im Sauerland überfallen. Laut Polizei bedankte er sich danach freundlich.

Der Täter bedrohte zuvor in der Nacht zu Sonntag eine Kassiererin der Spielhalle in Plettenberg und erbeutete das Geld aus der Kasse, wie die Polizei am Montag berichtete. Vor seiner Flucht sagte der Mann „Danke“ und „Tschüss“.