Kurioser Einbruch in Plettenberg : Dieb schmeißt bei Einbruch in Imbissbude erstmal Fritteuse an

Dieb schmeißt bei Einbruch in Imbissbude erstmal Fritteuse an

Plettenberg In Wieden bei Plettenberg hatte es die Polizei im einem ungewöhnlichen Einbrecher-Trio zu tun. Einer der Männer hatte offenbar ziemlich großen Hunger.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 1 Uhr. Zeugen beobachteten drei Personen, die in einen Imbissstand einbrachen. Bei Eintreffen der Beamten war das Trio noch vor Ort. Es handelt sich um zwei Männer aus Werdohl (19, 20) und Plettenberg (18).

Der 20-Jährige saß noch in der Bude und gab zu, dass er in den Imbiss eingestiegen sei und Lebensmittel für seine Begleiter herausgereicht habe. Während der Anzeigenaufnahme wurde er laut Polizei immer nervöser und gab schließlich an, dass er nochmal in die Bude müsse.