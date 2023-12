Märkischer Kreis 67 Jahre alter Plettenberger stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Plettenberg (Märkischer Kreis) ist am frühen Montagmorgen ein 67 Jahre alter Autofahrer gestorben. Er war aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von einer Landstraße abgekommen und gegen eine Betonmauer geprallt. Aus Zufall kam eine Rettungswagenbesatzung vorbei und leistete erste Hilfe. Sie konnte sein Leben aber nicht mehr retten, wie die Polizei in Iserlohn mitteilte.