„So groß wie ein Mähdrescher“ : 30-Tonnen-Forstmaschine kippt im Sauerland um

Plettenberg Eine 30-Tonnen-Forstmaschine ist auf einem Waldweg im sauerländischen Plettenberg umgestürzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

„Die Maschine ist etwa so groß wie ein Mähdrescher“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Dienstag. Ein Spezialunternehmen sollte nun untersuchen, wie die Maschine geborgen werden kann. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.