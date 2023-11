Festnahmen in NRW und Brandenburg Islamisten sollen Anschlag in Köln geplant haben

Die Sicherheitsbehörden haben zwei junge Islamisten festgenommen, die möglicherweise einen Anschlag verüben wollten. Wie der WDR zuerst berichtete, sollen die beiden angeblich einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge als mögliches Ziel ausgewählt haben. Über ihre Pläne sollen sich die beiden Islamisten in einem Video ausgetauscht haben, das in einer Gruppe auf Telegram zu sehen war, wie Sicherheitskreise unserer Redaktion bestätigten. In dem Video ruft der Telegram-Nutzer nach unseren Informationen aus Sicherheitskreisen zum Jihad auf und kündigt einen Anschlag an. Er nennt auch ein konkretes Datum: Freitag, 1. Dezember.