Ausstellung im Gasometer Oberhausen Was Sie über „Planet Ozean“ wissen müssen

Was ist zu sehen?

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen steht die faszinierende – aber auch fragile – Schönheit der Weltmeere und ihrer vielfältigen Lebensformen. Als ganzheitliche Inszenierung entführt die Schau in drei verschiedenen Ausstellungskapiteln in die Vielfalt der Unterwasserwelten: Mit großformatigen Fotografien und Filmen, original Exponaten, akustischen Hörerlebnissen sowie der immersiven Großinstallation „Die Welle“, einer 40 Meter hohen Leinwand im Hauptraum des Gasometers. Sie soll mit perfekt animierten Filmen die Unterwasserwelt erfahrbar machen.