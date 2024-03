Ausstellung im Gasometer Oberhausen Abtauchen mit Buckelwalen

Den Ausstellungsmachern – Idee und Konzeption stammen von Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin der Gasometer Oberhausen GmbH – geht es darum, die Wasserwelt mit allen Sinnen zu erleben. So werden die Besucher beispielsweise mitgenommen auf eine Klangreise durch die Weltmeere. In der Mitte der unteren Ebene befindet sich ein runder, abgeschlossener Raum, in dem man dem Sound der See und ihrer Bewohner lauschen kann. Und schnell feststellt, dass das Meer kein Reich der Stille ist, sondern dass es dort plätschert und rauscht, knistert und knuspert, aber auch piept und pfeift, etwa wenn Orcas Seelöwen jagen oder Wedellrobben unter dem Eis singen. Im Unterwasserkosmos herrscht ein ewiges Getriebe.