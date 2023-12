Nach mutmaßlichem Anschlagsplan auf Kölner Dom In Wesel festgenommener Mann kam aus dem Saarland

Wesel · Nach dem mutmaßlichen Anschlagsplan auf den Kölner Dom sind die Sicherheitsbehörden in NRW weiter in Alarmbereitschaft. Der in Wesel festgenommene Tadschike war kurz zuvor schon im Saarland in Gewahrsam genommen worden.

27.12.2023 , 11:10 Uhr

Bei dem am Heiligabend in Wesel im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf den Kölner Dom festgenommen Mann aus Tadschikistan (30) handelt es sich um dieselbe Person, die zuvor schon im Saarland wegen desselben Verdachts festgenommen worden ist, wie unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr. Demnach sei der als Islamist bekannte Mann nach seiner Ingewahrsnahme im Saarland zunächst von einem Gericht wieder auf freien Fuß gesetzt worden. „Dann ist er nach Wesel gefahren, wo er Bekannte oder Verwandte hat“, hieß es aus Sicherheitskreisen. Dort sei er dann an Heiligabend in einer Wohnung gemeinsam mit vier weiteren Personen festgenommen worden. Kölner Dom für Touristen bis Neujahr geschlossen Nach Terroralarm Kölner Dom für Touristen bis Neujahr geschlossen Während die vier anderen Personen, bei denen es sich mutmaßlich um seine Verwandten handelt, wieder auf freien Fuß kamen, wurde der 30-Jährige zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Zu ihm lägen staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor, so die Polizei. Was die Weihnachtstage lehren Terrorwarnung für Kölner Dom Was die Weihnachtstage lehren Das dann zuständige Amtsgericht Oberhausen erließ am ersten Weihnachtstag auf Antrag der Polizei Köln die Anordnung der Ingewahrsnahme bis zum 7. Januar. Der Einsatzleiter, Kölns Kripochef Michael Esser, sagte: „Wir schöpfen alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um die Menschen, den Dom und die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten zu schützen.“ Die Sicherheitsbehörden hatten zuvor nach Informationen unserer Redaktion Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom und eine Kirche in Wien erhalten. Nach Angaben der Kölner Polizei bezogen sich die Hinweise auf Silvester. In Österreich waren bei Ermittlungen gegen ein islamistisches Netzwerk vier Personen festgenommen worden. Gegen drei wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt. Polizei nimmt Verdächtigen in Wesel in Gewahrsam Nach Terroralarm für Kölner Dom Polizei nimmt Verdächtigen in Wesel in Gewahrsam Aufgrund von Hinweisen auf einen geplanten islamistischen Anschlag hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom hochgefahren. Foto: dpa/Roberto Pfeil „Es kann nicht sein, dass wir mittlerweile unsere Kirchen von massiven Polizeikräften schützen lassen müssen“, sagte Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. „Wir haben den Terror längst ins Land gelassen. Ferngesteuerte Islamisten, die in unserem Land einst angeblich Schutz gesucht haben und alle Annehmlichkeiten und Freiheiten genießen, sind nun potenzielle Attentäter“, kritisierte Rettinghaus. Gegen diese Entwicklung müsse sich der Staat endlich zur Wehr setzen, betonte er. Hier geht es zur Bilderstrecke: Polizeieinsatz nach Anschlagswarnung am Kölner Dom

(csh)