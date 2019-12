Stimmen Sie ab! : Wo gibt es die beste Pizza in der Region?

Düsseldorf Der beste Pizzabäcker Europas wohnt in Krefeld. Das hat zumindest die Jury eines Wettbewerbs in Italien entschieden. Aber was ist Ihre Meinung? Wo gibt es bei uns in der Region die leckerste Pizza? Stimmen Sie ab.

Geräucherter Mozzarella, gekochter Parmaschinken, frittierte Auberginen und viel Knoblauch: Das sind die Beläge, die Massimiliano Grande am Dienstag in Venedig den Sieg beschert haben. Mit seiner Pizza „Amici“ hat der gebürtige Neapolitaner, der seit vielen Jahren in der Pizzeria seiner Schwägerin in Krefeld am Ofen steht, den renommierten Wettbewerb „Pizze Stellate“ gewonnen.

Doch Massimiliano Grande ist mit Sicherheit nicht der einzige Pizzabäcker in Nordrhein-Westfalen, der sein Handwerk beherrscht. Auf Facebook haben uns bereits viele Leser den Ort für ihre Lieblingspizza verraten. Aus diesen und weiteren Vorschlägen haben wir eine Umfrage erstellt. Stimmen Sie ab: Wo kann man in NRW die leckerste Pizza essen?

Was dem einen die Pizza ist, ist dem anderen der Döner: Hier erfahren Sie, welche Döner-Imbisse die Leser von RP Online vor wenigen Wochen unter die Top Fünf gewählt haben.

Massimiliano Grande arbeitet im neapolitanischen Restaurant Piazza Sorrento am Krefelder Stadtmarkt. In der Endrunde des Wettbewerbs „Pizze Stellate“, der inoffiziellen Pizzabäcker-Europameisterschaft, hatte er sich gegen 20 Konkurrenten durchgesetzt. Zuvor hatte er sich in einem Feld von 480 Bewerbern aus der ganzen Welt für das Finale qualifiziert.

