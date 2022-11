Energiekrise trifft auf Pizza und Pasta Warum ein bekannter Düsseldorfer Pizzabäcker auf höhere Preise verzichtet

Marcello Leuzzi hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn man zu ihm in den Laden kommt. „Ciao, was kann ich für dich tun?“, fragt er fast jeden Gast, der seine kleine Pizzeria „Bella Ciao“ in Düsseldorf-Flingern betritt. Beim Blick auf seine Energierechnungen, die derzeit fast im Zwei-Wochen-Takt in seinem Briefkasten landen, vergeht ihm aber die gute Laune. „Die Stromkosten haben sich für meine Pizzeria mehr als verdoppelt– und die Gaskosten auch. Knappe 500 Euro habe ich vorher für Strom und Gas im Monat gezahlt. Und jetzt bin ich bei 1100 im Monat“, sagt er. „Einfach alles ist deutlich teurer geworden. Selbst für die Müllentsorgung zahle ich auf das Jahr gerechnet bis 300 Euro mehr. Und die Fettabscheiderreinigung kostet mich pro Entleerung 50 Euro mehr, die spätestens alle drei Monate anfällt.“