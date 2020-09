Förster über Pilzsaison 2020 : „Es ist ein Drama“

Warburg Der Klimawandel hinterlässt im Wald schon jetzt seine Spuren - auch in NRW. Viele Pilzgebiete verschwinden komplett, sammeln könnte schon bald unmöglich werden.

In Nordrhein-Westfalen verschwinden viele Pilzgebiete. „Es ist ein totales Drama“, sagt Jan Preller, Info-Förster beim Waldinformationszentrum in Warburg. Viele Pilzgebiete etwa in Ostwestfalen seien in diesem Jahr nicht mehr da, weil die Wälder verschwinden. Besonders betroffen seien Fichtenwälder, die Partnerschaften mit Pfifferlingen, Steinpilzen und anderen Röhrlingen eingehen.