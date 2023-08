Experten erwarten Spitzen-Saison Was Pilzsammler jetzt wissen müssen

Nach der Flaute im vergangenen Herbst sprießen die Pilze in diesem Jahr wieder – und zwar schon im Spätsommer und in ordentlichen Mengen. „Gerade die beliebten Röhrlinge und Täublinge finden sich in großer Zahl“, sagt Wilfried Collong aus Wermelskirchen, Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM). „Ich bin selbst schon fündig geworden, und in den sozialen Medien gibt es diesbezüglich einen regen Austausch.“ Durch das feucht-milde und teils auch warme Wetter im Juli und August herrschten für die Pilze optimale Wachstumsbedingungen, während es im vergangenen Jahr über viele Wochen nicht geregnet hatte. Die Situation sei daher eher wie in einem „normalen“, also regenreicheren Sommer, sagt Collong. „Das schürt die Hoffnung, dass es diesmal ein hervorragendes Pilz-Jahr wird.“