Pilotprojekt in NRW Neues System warnt straßengenau vor Starkregen

Es ist ein Wunschtraum, der bislang weitgehend unerfüllt bleibt: Eine Wettervorhersage, die straßengenau prognostiziert, mit welchen Niederschlagsmengen zu rechnen ist. In Olpe soll dies demnächst möglich sein. Die Stadt im Sauerland testet derzeit das Starkregenfrühalarm-System FloodLead des Messtechnikunternehmens Nivus aus Eppingen. Es ist das größte von bisher drei Pilotprojekten der Firma und das einzige in Nordrhein-Westfalen. Versprochen wird eine Vorlaufzeit von bis zu 60 Minuten. Was sich unspektakulär anhört, bedeutet für die Feuerwehr einen enormen Unterschied. „Es geht darum, die Chaosphase der Rettungskräfte besser managen zu können“, sagt Projektleiter Alexander Buddrick, „da sind zehn, 15 Minuten Gold wert.“