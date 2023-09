Autos ausgesperrt Schulstraßen gegen Elterntaxis – Pilotprojekt in Essen

Von drei Elternhaltestellen aus müssen so die Kinder die letzten Meter zu Fuß zurücklegen. Inspiriert ist die Maßnahme von den sogenannten Schulstraßen in Österreich, die dort seit 2022 in der Straßenverkehrsordnung verankert sind und immer mehr Zuspruch finden. In Deutschland ist das Instrument bislang nicht in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen – in Essen ließ es sich daher zunächst nur als befristetes Pilotprojekt einführen.