Rettungseinsatz bei Lage : Pilot wird in Segelflieger übel - Notlandung auf Acker

Pilot wird in Segelflieger übel - Notlandung auf Acker

Lage Schlechter Zeitpunkt: Ein Pilot eines Segelflugzeugs musste notlanden, weil ihm kurz nach dem Start schlecht wurde. Platz dafür fand er auf einem Acker bei Lage im Kreis Lippe.

Ein Pilot hat seinen Segelflieger am Sonntag auf einem Feld bei Lage (Kreis Lippe) notgelandet und ist unverletzt geblieben. Dem Mann, der zuvor in Melle gestartet war, sei nach Angaben der Feuerwehr in der Luft plötzlich übel geworden.