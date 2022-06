Pilot spricht über Flughafen-Chaos : „Es wird bis ans Limit geplant“

Auch für Piloten sind die teils chaotischen Zustände in den Flughäfen eine schwere Belastung. Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Situation an den Flughäfen sorgt nicht nur bei Passagieren für Frust, sondern auch in den Cockpits. Ein Pilot spricht darüber, wie Berufs- und Privatleben darunter leiden. Hoffnung auf Besserung sieht er kaum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Gestrichene Flüge, lange Schlangen beim Check-in und vor der Sicherheitskontrolle, frustrierte Passagiere: Thomas Koch (Name geändert) bekommt die teils chaotischen Zustände an den deutschen Flughäfen fast täglich zu spüren. Der 47-Jährige ist Pilot bei einer deutschen Airline und fliegt häufig Urlauber zu ihrem Ferienziel. Oft leider mit erheblicher Verspätung, wie er am Telefon erzählt. „Neulich bin ich in Frankfurt um das Flugzeug herumgelaufen, und die Lademeisterin fragt mich: Habt ihr keine Passagiere heute?“, sagt Koch. „Ich antworte: Doch, bei mir auf dem Zettel stehen 187 Fluggäste. Darauf entgegnet sie, in ihrem Computersystem seien keine Koffer vermerkt. Bei der Abfertigung hieß es dann auf Anfrage: Zu wenig Personal beim Check-in, deshalb gibt es noch keine Koffer für den Flug. Das Resultat waren am Ende zwei Stunden Verspätung.“

Für Piloten wie Koch ist das ein Unding. Sein Anspruch und der seiner Kolleginnen und Kollegen sei es, alle Passagiere pünktlich ans Ziel zu bringen. „Gerade in der Urlaubszeit freuen sich die Menschen doch, aus ihrem Alltag auszubrechen, und stattdessen geht dann das Chaos sehr real weiter“, sagt der Pilot. Eine Ursache sieht er darin, dass die Airlines und die Abfertigungsfirmen die zeitlichen Puffer runtergefahren hätten. In einem derart dynamischen System wie der Luftfahrt bedeute das, dass sich zwei Stunden Verspätung auch auf die folgenden Flüge auswirken. „Das heißt, man schmeißt den gesamten Flugplan dieses Flugzeugs um und dementsprechend auch den Dienstplan der Crews. Die hat man aber auch ans Limit geplant. Was entsteht, ist ein Domino-Effekt“, sagt Koch.

Als Pilot könne man in so einer Situation wenig tun, nur nach Abkürzungen fragen und versuchen, schneller zu fliegen. Nicht nur, um Verspätung aufzuholen, sondern auch, um am Ende des Tages noch in Frankfurt landen zu können. „Der einzige Flughafen, der nachts noch aufhat, ist Hannover. Da fliegen dann Flugzeuge, die nach München oder Frankfurt sollten, erstmal nach Hannover, damit das Flugzeug in Deutschland ankommt. Aber der Passagier ist dann noch nicht am Zielort. Und das Flugzeug steht am nächsten Tag nicht in Frankfurt, wo es gebraucht wird“, sagt Koch. „Bei dieser Gemengelage bin ich gespannt, wie sich der Sommer entwickeln wird.“

Das Chaos an den Flughäfen, aber auch die zunehmend angespannte Personallage bei den Piloten und den Kabinencrews sorge für viel Frust unter den Mitarbeitern, erzählt Koch. „Heute verzeichne ich am achten Tag des Monats schon acht Dienstplanänderungen. Früher hatte man acht Änderungen in einem Monat. Das ist zwar alles legal, aber es muss deshalb noch lange nicht richtig sein, dass man die Crews ans Limit fährt. Wir sprechen davon, dass die Crews ,abgeflogen’ sind, das heißt, sie haben so viel gearbeitet, dass nicht mehr viel geht.“ Persönliche Vorhaben müssten oft über den Haufen geworfen werden. Denn nach dem Dienstplan koordiniere man auch sein Privatleben. Koch: „Man kommt zu Hause an, hat eine kurze Ruhezeit, dann geht’s wieder los. Das wirkt sich auf das Familienleben aus.“

Dass sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten signifikant verbessere, erwartet der Pilot nicht. Denn das reduzierte Personal im Räderwerk der Luftfahrtindustrie lasse sich so schnell nicht ersetzen. Das gelte für alle Bereiche, für das fliegende Personal genauso wie für die Sicherheitsleute, auch die müssten angelernt und trainiert werden. „Ich verstehe nicht, warum man da nicht vorausschauender gehandelt hat, weil klar war, dass die Pandemie irgendwann endet und wieder verstärkt Personal gebraucht wird“, sagt Koch. In den USA würden einige Airlines neuen Piloten mittlerweile Antrittsprämien bezahlen, um sie für sich zu verpflichten. Auch hierzulande könne man neues Personal nur mit guten Gehältern und guten Arbeitsbedingungen locken. „Die wurden aber zugunsten von mehr Produktivität verschlechtert“, sagt Koch. „Bei den Airlines müsste man umdenken und sagen, diese Ressource Flugzeugführer müssen wir uns wieder heranziehen.“