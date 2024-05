Kot und Geld als Preis erhalten Physiker aus NRW für Wissenschafts-Podcast ausgezeichnet

Das Duo habe in den vergangenen rund zehn Jahren in rund 300 Folgen einen herausragenden Beitrag zur Vermittlung von Wissenschaft geleistet, sagte der deutsche Botschafter in Österreich, Vito Cecere, am Donnerstag. Beiträge wie „Planetarium des Schreckens“, „Kotzfrucht“ und „Rattenhass“ weckten auch bei zunächst weniger Interessierten große Neugierde, sagte der auf Wissenschaftsthemen spezialisierte österreichische Kabarettist Martin Puntigam von den „Science Busters“