„Phoenix des Lumières“ Eintauchen in die „Wunderwelt Ozean“ – faszinierende Schau in Dortmund

Erst an Eisbär und Pinguine nah herankommen und dann tief hinabtauchen in den Ozean: In der Sonderausstellung „Wunderwelt Ozean“ im Dortmunder „Phoenix des Lumières“ werden Besucherinnen und Besucher per Multimedia-Schau Teil des Meeres mit seinen vielen Bewohnern. Rund 100 Videoprojektoren und Dutzende Lautsprecher machen es möglich, lassen in dem alten Industriegebäude eine faszinierende Bild- und Klangwelt entstehen.