Tipps Phishing-Mails erkennen — die häufigsten Maschen der Betrüger

Eine Mail von Europol

In den vermeintlichen Mails von Europol, wird der Empfänger mit einer gerichtlichen Vorladung konfrontiert. Um dem zu entgehen, soll ein eingefügter Link aufgerufen werden. Die Polizei in NRW warnt: Rufen Sie solche Links nie auf! Diese Mails sind gefälscht und stammen nicht von Europol oder anderen Behörden, selbst wenn sie im Briefkopf stehen. Gut zu erkennen ist der Betrug meistens an den unterschiedlichen Schriftarten, an der Formulierung und an der Art des Versands - gerichtliche Vorladungen werden nie per Mail geschickt.