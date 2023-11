Phantasialand und Co. In den Vergnügungsparks in NRW geht es winterlich zu

Doch auch in den Freizeitparks über die NRW-Grenzen hinaus, gibt es einige in der Winterzeit zu bestaunen. So lockt etwa auch der Europa-Park in Rust von 2. Dezember bis 7. Januar Besucher mit einem „Winterzauber“. So säumen die Wege des Parks etliche Tannenbäume mit glitzernden Christbaumkugeln. Außerdem soll es laut Homepage ein ganzes Weihnachtsdorf geben. 3D-Projektionen und zahlreiche gemütliche Lagerfeuer sollen sogar Weihnachts- und Wintermuffel hervorlocken.