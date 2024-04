Mitarbeiter von Achterbahn erfasst Toter im Phantasialand Toter im Phantasialand – jetzt ermittelt auch die Kölner Staatsanwaltschaft

Wie mehrfach berichtet, war der Beschäftigte der Technikabteilung des Brühler Freizeitparks am Montag, 25. März, als sich der Park noch in der Winterpause befand, bei Wartungsarbeiten an dem bis zu 117 Stundenkilometer schnellen Multi-Launch-Coaster „Taron“ von einer Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Er starb noch am Unfallort.