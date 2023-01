Freizeitpark in NRW Phantasialand streicht freien Eintritt am Geburtstag für manche Besucher

Am 1. April beginnt im Phantasialand in Brühl die Sommersaison. Dafür startet der Freizeitpark am Donnerstag (2. Februar) den Vorverkauf: Dabei werden vergünstigte Eintrittskarten als „Vorfreude-Tickets“ bereits ab 26 Euro angeboten. Diese Rabatt-Tickets sind für den Zeitraum vom 1. April bis 31. August für alle Wochentage erhältlich – also auch an Wochenenden, Feiertagen sowie in den Oster- und Sommerferien. Das Kontingent der Rabatt-Tickets ist allerdings begrenzt; die Aktion läuft noch bis zum 6. März.