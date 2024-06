Klinik hält Klage für unzulässig Pflegekraft klagt vor Detmolder Gericht wegen Arbeitsbelastung

Eine Pflegefachkraft hat das Klinikum Lippe vor dem Arbeitsgericht Detmold in Zusammenhang mit ihrer Arbeitsbelastung verklagt. Der WDR berichtete, aus Sicht der Klägerin seien wiederholte Beschwerden über Arbeitsbelastung und Personalmangel von der Klinikleitung nicht ernst genommen worden, eine gerichtliche Entscheidung sei noch am Mittwoch möglich. Von dem womöglich bundesweit bedeutenden Fall erhoffe sich die Krankenschwester einen besseren Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Beim Arbeitsgericht Detmold war zunächst auf Anfrage niemand erreichbar. Das Verfahren stand auf der Terminliste des Gerichts für Mittwoch.