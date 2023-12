Bericht der Landesregierung Pflegekräftebedarf bleibt hoch – 7300 unbesetzte Stellen in NRW

Aktuell seien mindestens 7300 Stellen im Pflege- und Gesundheitsbereich unbesetzt, heißt es dort. Auch angesichts einer großen Zahl erwartbarer Renteneintritte in den kommenden Jahren bleibe die Sicherung des Fachkräftebedarfs daher eine Herausforderung, unterstrich Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag bei der Vorstellung des Berichts. Die Studie habe viel Licht, aber auch die ein oder andere Schattenseite in diesem Bereich offenbart, so der Minister.