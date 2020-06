Landtag stimmt Gründung zu : Pflegekammer soll in NRW Standards und Arbeitsbedingungen sichern

Pflegekammer soll in NRW Standards und Arbeitsbedingungen sichern

Eine Altenpflegerin geht mit einer Seniorin durch einen Flur in einem Altenheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Der Landtag in NRW stimmte am Mittwoch für die Gründung einer Pflegekammer. Sie soll die Qualität der Pflege sichern, Standards für eine gute Berufsausübung festlegen und überwachen.

Die fast 200.000 Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen bekommen eine stärkere Stimme im Gesundheitswesen. Der Landtag stimmte am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen für die Gründung einer Pflegekammer. Sie soll die Qualität der Pflege sichern, Standards für eine gute Berufsausübung festlegen und überwachen sowie Fort- und Weiterbildungsangebote entwickeln. Perspektivisch solle die Kammer auch die Zuständigkeit für Examen in der Pflegeausbildung bekommen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Nach Ansicht der SPD ist die neue Pflegekammer ein „Bürokratiemonster“, das keine Arbeitsbedingungen und Löhne verbessere.