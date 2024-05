Statistik für 2023 Überdurchschnittlich mehr männliche Pflegeazubis in NRW

Die Zahl der Pflegeazubis in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr begannen rund 14.900 Frauen und Männer eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das seien 4,4 Prozent mehr als 2022 (14.300).