Umfrage der Pflegekammer Junge Teilzeit-Pflegekräfte in NRW würden auch mehr arbeiten

„Dass wir grundsätzlich von der hohen Teilzeitquote in der Pflege wegkommen, ist utopisch“, sagte Petra Krause, Kammermitglied und Pflegedirektorin beim Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Arbeitgeber könnten aber Vollzeitjobs in der Pflege attraktiver machen, indem sie weg vom klassischen Schichtmodell mit festen Früh-, Spät- und Nachtdiensten hin zu mehr Flexibilität kämen. Dabei sollten sie sich an den Bedürfnissen der einzelnen Altersgruppen orientieren. So wünschten sich besonders Berufsanfänger etwa längere Schichten mit bis zu zwölf Stunden an drei oder vier aufeinanderfolgenden Tagen, dafür aber mehr freie Tage am Stück. Dagegen wäre Frauen mit Familie oft mehr geholfen, wenn sie statt langer Dienste auch mal von 17 bis 21 Uhr arbeiten könnten.