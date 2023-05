Eine Branche sucht Entlastung Vier-Tage-Woche in der Pflege?

Der NRW-Vertretung des Berufsverbandes für Pflegeberufe ist neben dem Versuch in Ostwestfalen kein weiterer dieser Art im Land bekannt - deutschlandweit gibt es nur wenige vergleichbare. Der Berufsverband, die Pflegekammer NRW und Verdi befürworten diesen Vorstoß im Gespräch mit der dpa grundsätzlich. Paulina Heckmann, Pflegerin auf einer Intensivstation in Köln-Kalk, schließt sich an: „Die Aussicht auf einen Tag mehr frei fände ich gut und motivierend.“