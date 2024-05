Über Pfingsten Tanken in den Niederlanden ist oft teurer als in NRW

Wer in den Pfingstferien aus Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gen Westen reist, kann durch Volltanken daheim oft Geld sparen. Jenseits der Grenzen ist es aus NRW-Sicht mitunter teurer, wie ein Blick in die aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission zeigt. Dies gilt für die Niederlande und Frankreich. In Belgien ist dagegen nur Diesel teurer, Super E5 jedoch günstiger. In Luxemburg sind beide Spritsorten deutlich billiger als in Deutschland.