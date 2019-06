Pfingst-Reisewelle in NRW rollt : Schon mehr als 300 Kilometer Stau

Düsseldorf Wer zu Pfingsten mit dem Auto in den Urlaub fahren will, braucht Geduld. Laut ADAC wird es vor allem Richtung Meer voll auf den Autobahnen.

Mit Staus auf der A1 in Richtung Norden und auf der A 3 in Richtung Süden hat am Freitagmittag die Pfingst-Reisewelle in Nordrhein-Westfalen begonnen. Insgesamt registrierte die WDR-Verkehrsredaktion um 14.47 Uhr 336 Kilometer Stau - darunter allein zehn Stellen mit Behinderung auf der A 1. Der Landesbetrieb Straßen.NRW hatte bis etwa 18.00 Uhr Verkehrsprobleme prognostiziert - vor allem in Richtung der Urlaubsgebiete an Nord- und Ostsee und in den Süden.