Pfingsten in NRW So wird das Wetter am langen Wochenende

Strahlend blauer Himmel, Sonne und sommerliche Temperaturen – in Nordrhein-Westfalen ist das T-Shirt-Wetter angekommen. Kurz vor dem langen Pfingstwochenende stellt sich die Frage, ob es so schön bleibt in NRW. „Es wird nicht so sonnig und warm wie jetzt bleiben, sondern eher wechselhafter werden“, sagt Ulrike Zenkner, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Zudem soll es kühler werden. Für NRW werden flächendeckend bis zu 22 Grad erwartet. Teilweise könne es zu Gewittern kommen und auch eine Unwettergefahr bestehe.