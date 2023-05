Wann gibt es frische Brötchen? So öffnen die Bäcker in NRW über Pfingsten

Klar ist, dass die Supermärkte sowohl an Pfingstsonntag, 28. Mai, als auch am Montag, 29. Mai, geschlossen bleiben müssen, denn beide Tage sind in NRW ein Feiertag. Bei den Bäckereien sieht die Lage etwas anders aus, hier regelt das jeweilige Ladenöffnungsgesetz der Länder, welche Geschäfte öffnen dürfen – und welche nicht. Dort heißt es für NRW in Paragraph 5, Absatz 1 zu Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen: „An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden.“