Fast 30.000 Unterschriften für Petition Kommt bald das Freundschaftsspiel zwischen Schottland und Deutschland?

Er ist Anfang 20, kommt aus der Nähe von Ibbenbüren und ist ziemlich viel auf Twitter beziehungsweise X unterwegs. Mehr will VertStabs, so nennt er sich online, gar nicht über seine Person preisgeben, sagt er unserer Redaktion. Seine letzte Idee aber ist weithin bekannt, nicht nur in Deutschland. Er hat gemeinsam mit seinem Freund Max Kirchi (auch sein echter Name soll nicht genannt werden) eine Petition gestartet: Ein jährliches Freundschaftsspiel zwischen der schottischen und der deutschen Nationalmannschaft soll her. Diese Petition sollte ursprünglich und im Bestfall von 25.000 Menschen unterzeichnet werden. Aktuell haben das schon knapp 30.000 Menschen getan. Doch wie kam es dazu?