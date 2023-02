Unfall in Petershagen Reh ausgewichen – Geländewagen rutscht Böschung herab

Ein Geländewagenfahrer ist in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke beim Versuch, einem Reh auszuweichen, in der Aue gelandet. Der 52-Jährige kam am Mittwoch mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und landete im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe der Mann auf der Straße das Reh bemerkt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog er laut Polizei seinen Wagen nach links und fuhr in ein angrenzendes Feld. Von dort sei er dann eine Böschung mehrere Meter hinunter in die Aue gerutscht, wo das Auto im Wasser liegen geblieben sei. Laut Polizei blieb der Fahrer bei dem Ausweichmanöver unverletzt, ebenso das Reh. Auch eine Verschmutzung des Gewässers durch austretende Schadstoffe habe es nicht gegeben. Am Vormittag konnte der Jeep dann aus dem Fluss geborgen werden.