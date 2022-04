Unglück in Petershagen : Mann nach Kanu-Unfall weiter vermisst

Petershagen Nach einem Kanu-Unfall in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke am Karsamstag wurde am Sonntag ein Mann weiter vermisst. Der 36-Jährige war an einer Schleuse verunglückt.

Das sagte ein Sprecher der zuständigen Wasserschutzpolizei Duisburg am Morgen. Der 36-Jährige war mit seinem Bruder (32) mit zwei Kanus unterwegs, als sein Kanu an einer Schleuse kenterte. Er wurde laut Polizei durch die Schleuse unter Wasser gezogen.

Suchmaßnahmen mit Tauchern, einem Hubschrauber und der Feuerwehr samt Drohnen blieben erfolglos. Der Bruder des Verunglückten blieb unverletzt.

