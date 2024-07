Urnen und Reste von Scheiterhaufen entdeckt Archäologen erforschen über 2.000 Jahre alte Gräber nahe der Weser

Bei Probegrabungen in Petershagen-Windheim im nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke seien Urnen und in den Boden eingegrabene Reste von Scheiterhaufen zum Vorschein gekommen, teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Montag (29. Juli 2024) in Münster mit. Die Funde befanden sich neben einem einstigen Grabhügel aus der Bronzezeit.