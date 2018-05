Peter Finke aus Dorsten bietet Pommes gegen Kleingeld

Düsseldorf/Dorsten Immer, wenn Peter Finke bei der Bank Kleingeld für seinen Imbiss besorgen muss, zahlt er Gebühren. Weil der Dorstener das nicht mehr einsieht, hat er sich eine neue Geschäftsidee überlegt: die Pommes-Bank.

Peter Finke aus Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet redet sich in Rage. „Ich will gar nicht wissen, was die Banken mit Kunden wie Aldi und anderen Supermarkt-Ketten an Gebühren verdienen. Die müssen ja auch irgendwo ihr Geld wechseln, um Kleingeld in den Kassen zur Verfügung zu haben. Das lassen sich die Banken natürlich richtig bezahlen, das ist ein lukratives Geschäft“, sagt der 57-Jährige. Pro Rolle Kleingeld zahlt Finke 50 Cent Gebühren an die Bank - wenn er also 5-Cent-Rollen holt, sind das rund 20 Prozent. „Ich zahle im Jahr rund 300 bis 500 Euro Gebühren, das ist mir einfach zu viel geworden.“