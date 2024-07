Sicherheitsexperte über Trump-Attentat „Zur Not kriegt die Schutzperson einen Tritt in die Kniekehle“

Nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, bei dem er am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung am Ohr verletzt wurde, wird Kritik an der Arbeit des Secret Service laut, der für die Sicherheit Trumps eingesetzt war. Ein Besucher der Veranstaltung wurde getötet, zwei weitere wurden schwer verletzt.