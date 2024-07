„Erhöhter Krankenstand“ Bahn wirbt auch in NRW um Teilzeit-Lokführer gegen Personalmangel

„Kurzfristiger Personalausfall“ oder „Erhöhter Krankenstand“ steht auf der Anzeigentafel am Bahnhof: In der Ferien- und Urlaubszeit fallen in NRW gerade wieder besonders viele Züge kurzfristig aus. Der Personalmangel stellt die Branche vor massive Probleme - und strapaziert die Nerven der Bahnkunden. Weil der Bedarf an Lokführern in den nächsten Jahren sogar noch größer werden wird, nimmt das Landesprogramm Fokus Bahn eine neue Gruppe ins Visier: Teilzeitkräfte, die neben dem Familienleben zumindest für ein paar Stunden am Tag eine Lok steuern können. Im Herbst beginnt ein erster Kurs, in dem sich Quereinsteiger in Teilzeit als Lokführerin oder Lokführer ausbilden lassen können.