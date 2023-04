Vor Sommer-Saison Freibäder in NRW kämpfen mit Personalmangel

Auch wenn die aktuellen Temperaturen noch kein wirkliches Freibadgefühl aufkommen lassen, laufen die Vorbereitungen für den Sommer in vielen Bädern auf Hochtouren. Doch fast überall stehen die Städte derzeit vor dem gleichen Problem: Es fehlt schlicht und ergreifend an Personal. Bereits im vergangenen Sommer mussten aus diesem Grund selbst in den Ferien Freibäder zeitweise geschlossen bleiben. Doch die Suche nach neuen Kräften erweist sich auch in diesem Jahr als äußerst schwierig.