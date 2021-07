Wegen Personalmangels : Pensionierte Ermittler sollen „Cold Cases“ in NRW neu aufrollen

Düsseldorf Die Polizei in NRW kommt bei den ungeklärten Todesfällen nicht hinterher. Um Abhilfe zu schaffen, sollen 28 Mord-Ermittler aus dem Ruhestand geholt werden. Schon dieses Jahr werden sie die ersten „Cold Cases“ analysieren.

2017 hat das Landeskriminalamt (LKA) mit dem Aufbau einer Cold-Case-Datenbank begonnen. Insgesamt wollen die Ermittler darin 1160 ungeklärte Fälle digital erfassen und analysieren. Rund 500 von ihnen sind aus den Jahren 1970 bis 1989, 650 weitere ab 1990 bis 2015 und einige aus den vergangenen sechs Jahren. Das bisherige Tempo bei der Prüfung dieser Fälle war offenbar ein Grund für den neuen Vorstoß. Bislang hat das LKA erst 261 Fälle in die Datenbank aufgenommen und 23 neu aufgerollt. „Das ist besser als nichts. Aber in der Geschwindigkeit werden wir nie fertig“, sagte Reul.

Rekrutieren will die Polizei die pensionierten Ermittler in Zusammenarbeit mit den 16 Kriminalhauptstellen in NRW. „Vor Ort weiß man, wer die Besten sind“, sagte Müller. Die 28 Stellen will die Polizei nämlich nach einer besonderen Auslese besetzen. „Wir suchen die Ermittler, die Lust haben, jeden Stein nochmal und nochmal umzudrehen, um die Täter zu kriegen“, sagte Reul. Fünf Beamte hat das LKA schon für das Programm gefunden. Sie seien auf den Job „heiß wie Frittenfett“, sagte Müller.