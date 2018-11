Berufsverkehr : Mehr als jeder zweite NRW-Beschäftigte muss zur Arbeit pendeln

Stau auf der A3 (Archiv). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Neun Millionen Menschen arbeiten in NRW. Mehr als jeder zweite Erwerbstätige muss dafür in eine andere Gemeinde fahren. Allein nach Düsseldorf pendeln Hunderttausende - an jedem Arbeitstag.

Mehr als jeder zweite der rund neun Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen muss zur Arbeit in andere Gemeinden pendeln. Im vergangenen Jahr arbeiteten 4,65 Millionen Menschen aus dem Bundesland nicht in ihrem Wohnort, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Dazu kommen noch Pendler aus dem Ausland und den Nachbarbundesländern nach NRW. Innerhalb ihrer jeweiligen Wohngemeinden arbeiteten 4,43 Millionen Menschen.

Besonders viele der Pendler müssen nach Köln und Düsseldorf mit jeweils mehr als 300.000 Menschen je Arbeitstag. Das bedeutete Anteile von rund 45 Prozent der in Köln beziehungsweise fast 60 Prozent der in Düsseldorf Erwerbstätigen. Den höchsten Anteil an Menschen, die zur Arbeit in die eine Gemeinde kommen, hatte Holzwickede mit fast 86 Prozent.

