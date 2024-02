Lage in NRW Pegelstände steigen – Schifffahrt in Köln mit Einschränkungen

Derzeit beobachtet das Lanuv in Einzugsgebieten etwa entlang der Ems, Lippe, Nette, Ruhr und Sieg ein Überschreiten der niedrigsten Warnstufe 1 - kleines Hochwasser mit möglichen Überflutungen von Land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Informationswert 2 - also mittleres Hochwasser - sei derzeit in den Einzugsgebieten von Ems, Lippe und Weser erreicht. Beim Informationswert 2 sind Überflutungen einzelner Grundstücke oder Straßen möglich. Die höchste Meldestufe 3 werde voraussichtlich in Vlotho in Ostwestfalen im Laufe des Samstags erreicht, hieß es beim Lanuv. Stufe 3 warnt vor Überflutungen bebauter Gebiete in womöglich größerem Umfang.