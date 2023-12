Steigende Pegelstände und anhaltender Regen Droht ein neues Rhein-Hochwasser in NRW?

Der dritte Advent, nächsten Sonntag, ist der Tag, auf den man in Duisburg derzeit einen besonderen Blick wirft: Für den 17. Dezember wird laut der Stadt Duisburg die Scheitelwelle des aktuellen Rheinpegels erwartet. Auf bis zu zehn Meter könne der Pegel bis dahin noch ansteigen. An einigen Stellen entlang der Hochwasserschutzanlagen könne es deshalb in den kommenden Tagen vereinzelt zu vorsorglichen Maßnahmen kommen, meldete die Stadt in einer Pressemitteilung. Auch Straßen könnten gesperrt werden. Am Montagvormittag stand der Rhein in Duisburg bei 6,66 Metern – Tendenz steigend. Der mittlere Hochwasserstand liegt bei 8,8 Metern.