Pedelec-Fahrtraining für Einsteiger „Mein E-Bike ist nicht mein Freund geworden“

Verzweifelt wedelt Wolfgang Wehner mit der hocherhobenen Hand, um meine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Vergeblich. Klebt mein Blick doch starr auf den gelben und roten Hütchen, an denen vorbei ich mein Pedelec durch eine enge Kurve zirkeln soll. Was natürlich scheitert. „Wo man hinschaut“, kommentiert ADAC-Radfahrtrainer Wehner lakonisch, „fährt man auch hin.“ Heißt: Fixiert man während der Fahrt einen Pfosten, knallt man wahrscheinlich auch davor. Und zwar, seit Radler sich elektrisch helfen lassen, mit Schmackes. Laut der aktuellen Unfallstatistik sind in NRW im vergangenen Jahr 48 Menschen bei einem Pedelec-Unfall gestorben, eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit Sicherheitstrainings will der ADAC dazu beitragen, diese Zahlen zu senken. Profis wie Wehner wissen genau, wo sie ansetzen müssen. „Die meisten E-Bike-Neulinge“, sagt er, „sind einfach total überfordert.“