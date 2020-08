Polizei schließt Tötungsdelikt nicht aus : Passanten finden Leiche in Eitorf

Ein Polizist im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eitorf In einem Waldstück in Eitorf ist eine männliche Leiche in der Nähe des Bahnhofs Merten gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Daher hat die Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen. Vor Ort wurden Passanten und Anwohner befragt. Der Tote konnte demnach zunächst nicht identifiziert werden. Gefunden wurde die Leiche am Sonntagmorgen von Passanten in der Nähe des Bahnhofs Merten ((Rhein-Sieg-Kreis).

(felt/dpa)